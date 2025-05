A pergunta que nunca foi respondida: por que a TV Globinho saiu do ar?

Descobrimos o motivo que provocou a real saída do programa infantil da grade da TV aberta e nunca mais voltou

Magno Oliver - 01 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Tempos da TV Globinho)

Nos anos 2000, a TV Globinho ficou famosa por se tornar o programa de desenhos infantis mais assistido durante a semana nas manhãs da grade aberta de transmissão da TV Globo.

Por um longo período, a TV Globinho foi símbolo de felicidade nas manhãs de milhares de crianças brasileiras.

O programa teve exibição pela TV Globo entre os anos de 2000 e 2015, a atração marcou gerações com séries e desenhos animados consagrados que marcaram época.

No entanto, em 2015 a Rede Globo de Televisão anunciou que a TV Globinho estaria chegando ao fim.

Assim, a extinção definitiva do programa matinal gerou polêmica e deixou um questionamento no ar: Afinal, por que a TV Globinho saiu da programação?

A pergunta que nunca foi respondida: por que a TV Globinho saiu do ar?

Com o anúncio do fim da TV Globinho, a jornalista e ex-apresentadora do Jornal Nacional, Fátima Bernardes, ganhou um programa exclusivo na emissora que ocupou o horário da atração matinal.

Assim, internautas brincaram que a apresentadora ficou marcada como a “possível responsável” pelo fim do programa. Em resposta, Fátima alegou que não teve envolvimento com o assunto e que estava em mudança de carreira do jornalismo para o entretenimento.

“Não fui eu não, gente. Eu só queria fazer o meu programa e o único lugar que puseram foi ali”, garantiu a apresentadora, em entrevista à revista Quem.

A resposta

De acordo com nota divulgada pela Central Globo de Comunicação na época, a resposta envolve uma série de fatores internos da emissora, estratégias comerciais e mudanças no comportamento da audiência do público pela manhã. Assim, o comunicado trouxe que a decisão foi motivada por uma reestruturação do conteúdo matinal. A emissora buscava ampliar a presença de atrações femininas e jornalísticas durante esse período, mirando principalmente o público adulto.

Os fatores bastidores publicitários, audiência e concorrência pesaram na decisão. Conforme resolução nº 163 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) aprovada em 2014, é proibida a veiculação de propagandas direcionadas ao público infantil em todos os meios de comunicação.

A nova diretriz fez com que o departamento técnico repensasse a transmissão da TV Globinho pois manter anúncios publicitários em uma atração infantil renderia punições às emissoras.

“Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da criança e do adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço”, diz um trecho da resolução.

