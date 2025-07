Truque para salvar o pão de queijo amanhecido (assim ele vai ficar como novo)

Truque de cozinha transforma seu lanche endurecido em estrela nova como se tivesse acabado de sair do forno

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

Depois que amanhece e fica duro, é quase um crime jogar fora o pão de queijo que passou do ponto de consumo pós forno, não é mesmo?

Assim, ao sentir todo o aroma que toma conta da casa quando ele sai do preparo, vê-lo endurecer no dia seguinte é uma frustração universal.

Pois é bom manter a calma pois a internet trouxe uma solução simples, barata e eficaz que transforma completamente a massa do pão de queijo amanhecido.

Um tutorial no Instagram viralizou e mostrou aos seguidores como devolver a maciez, crocância por fora e por dentro ao pão de queijo como se tivesse saído do forno na hora. A chave está na sua cozinha e você nem imagina.

Truque para salvar o pão de queijo amanhecido (assim ele vai ficar como novo)

O perfil no Instagram do @daniloreiss bombou nas redes com um tutorial caseiro que deu vida nova ao pão de queijo murcho, amanhecido e com aparência de velho.

Assim, ele mostra que o método é mais simples do que parece: basta passar os pães de queijo endurecidos rapidamente sob água corrente da torneira da pia.

O pulo do gato ele ensina que não precisa mergulhar, nem ensopar, apenas dar uma molhada superficial e pronto.

Em seguida, você vai colocar diretamente na air fryer, já pré-aquecida à 180 °C. Para reviver o lanche, ele conta que tem que deixar lá por cinco minutos.

Dessa forma, o vídeo mostra que o resultado impressiona. Assim, a água cria uma leve umidade externa que, em contato com o ar quente da fritadeira, ativa novamente o polvilho murcho.

Por fim, ele mostra que o lanche sai reidratado, regenerado na textura e com a crosta crocante e macia. “Demorei 30 anos para aprender esse truque surpreendente”, você sabia dessa?

Confira o vídeo completo da dica:

