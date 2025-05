Truque para acabar com o chulé do sapato com apenas 1 produto que você provavelmente tem em casa

Se você usa calçado fechado durante o dia inteiro e sofre com esse problema, é bom se atentar para resolver isso de vez

Magno Oliver - 01 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Allan Mas/Pexels)

O chulé é um problema universal que atinge desde as crianças até os mais idosos, e isso mostra que nenhuma experiência é individual, não é mesmo? Todo mundo passa por isso.

Assim, com o uso constante de meia e calçado ao longo do dia, além do suor nos pés, o chulé acaba se formando e o sapato fica com um cheiro insuportável.

Mas para o alívio de quem sofre com esse problema, um truque bombou nas redes sociais e ajudou muitos seguidores a tirar o cheiro forte dos sapatos sem esforço algum. E utilizando um produto que todo mundo tem em casa.

A ciência identifica o chulé como a chamada bromidrose plantar, que é o nome popular dado para a condição de mau cheiro na estrutura da pele dos nossos pés.

O suor em si não causa o chulé forte, mas a proliferação de bactérias que se alimentam do suor e de pele morta sim. Assim, essa ação promove a liberação de substâncias que causam um cheiro desagradável.

Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o chulé é uma condição mais comum em homens jovens. Isso acontece muito por conta da maior produção de suor relacionada aos hormônios.

Segundo os dermatologistas especializados em saúde da pele dos pés, para eliminar o chulé, é preciso combater o problema logo na raiz. Ou seja, eliminar as bactérias ou absorver os odores que elas causam.

Uma indicação caseira que pode ajudar nisso é o bicarbonato de sódio. Ele é eficaz nesse processo, pois ajuda a equilibrar o PH e também é muito eficiente em absorver cheiros.

