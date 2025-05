Com extensa teia de mentiras, falsa produtora de Henrique e Juliano é levada para delegacia em Goiânia

Suspeita também estaria enganando ambulantes, vendendo autorizações para que eles pudessem comercializar produtos durante o show

Davi Galvão - 02 de maio de 2025

Suspeita se passava como produtora do evento nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi detida nesta sexta-feira (02) pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe), em Goiânia, acusada de se passar por produtora da dupla Henrique e Juliano para vender ingressos ao show, que acontece neste sábado (03).

Nas redes sociais, a suspeita havia elaborado um perfil totalmente dedicado a farsa, gravando stories em frente a estrutura onde acontecerá o evento, no Estádio Serra Dourada.

Nas imagens, ela aparece relatando a “correria” envolvendo a produção do show, brincando que tinha sido a responsável até mesmo pelo layout rosa do show, tudo com o intuito de passar credibilidade.

“O que que dá colocar mulher para programar show? Tudo rosa! Daqui a pouco mostro tudo direitinho para vocês”, anunciou em uma das postagens.

Uma das vítimas chegou a enviar R$ 1 mil para a golpista que, por sua vez, enviou a foto de um ingresso, apontado como sendo falso pela polícia.

Além disso, as autoridades descobriram que a mulher também estava enganando ambulantes, vendendo autorizações para que eles pudessem comercializar produtos durante o show.

A suspeita foi abordada pela PM nas imediações do estadio, enquanto gravava mais um vídeo para as redes sociais. Durante a abordagem, ela seguiu se identificando como promotora oficial do evento.

Diante da história narrada, os policiais conduziram-na até a equipe de fato responsável pelo evento, no estacionamento do Serra Dourada, onde ela foi desmentida pelos funcionários, que negaram qualquer vínculo trabalhista.

A mulher foi então conduzida até a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

O Bepe ainda orientou a população para que sempre adquiram os ingressos através dos canais oficiais.

