Aprenda a fazer delicioso bolo de cenoura que já sai do forno com cobertura

Aqui sabor e praticidade se unem para trazer o melhor para nós

Anna Júlia Steckelberg - 03 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quem nunca se pegou sonhando com um bolo de cenoura fofinho, quentinho, com aquela cobertura de chocolate escorrendo, que atire a primeira colher. Agora, imagine só se a cobertura já estivesse ali, prontinha, assim que o bolo saísse do forno… Parece mágica, mas é só o talento da confeiteira Letícia Sweet Cake — que, aliás, já conquistou mais de 2 milhões de inscritos no YouTube ensinando receitas irresistíveis e práticas.

No vídeo, Letícia ensina o passo a passo de um bolo de cenoura com cobertura que assa junto com a massa. Isso mesmo: é como se o chocolate e a cenoura se abraçassem no forno e virassem um só. E o melhor? Com ingredientes simples e jeitinho fácil, até quem nunca assou nem pão de queijo vai sair com cara de chef confeiteiro.

A receita começa pela cobertura, que vai direto no fundo da forma (sim, no fundo!). Você só precisa de:

– 1 lata de leite condensado (395g);

– 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% (50g);

– E, se quiser um toque menos doce, meia caixinha de creme de leite.

Depois de misturar e despejar na forma untada, é hora de preparar a massa do bolo:

– 3 ovos (180g);

– 100 ml de óleo;

– 1 xícara (chá) de açúcar (180g);

– 1½ xícara (chá) de cenoura ralada (200g);

– 1½ xícara (chá) de farinha de trigo (210g);

– 1 colher (sopa) de fermento em pó (15g).

Tudo vai para o liquidificador, com exceção da farinha e do fermento, que são misturados por último, à mão. A massa é então despejada sobre a cobertura já na forma, e voilà: forno pré-aquecido e paciência por alguns minutos até a mágica acontecer.

No final, o bolo sai do forno com a cobertura derretida por cima, como se tivesse sido cuidadosamente espalhada depois — mas foi tudo feito de uma vez só. E aí, vai resistir?

