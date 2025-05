Onde assistir Goiás x Avaí pela Série B nesta segunda-feira (05)

Equipes se encontram no Estádio da Serrinha após vencerem na última rodada da competição

Augusto Araújo - 03 de maio de 2025

Saiba onde assistir Goiás x Avaí pela Série B nesta segunda-feira (05). (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de voltar a vencer na Série B, o Goiás volta a campo nesta segunda-feira (05), diante do Avaí, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. Fábio Augusto Santos Sá Júnior irá comandar a equipe de arbitragem no confronto.

Na última partida, realizada nesta terça-feira (29), o Esmeraldino saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, sobre o Botafogo-SP. Anselmo Ramon fez o gol solitário do jogo, no finalzinho da primeira etapa.

Com isso, o Alviverde subiu para a 6ª posição, com 10 pontos conquistados em cinco jogos. A diferença para o Vila Nova, 4º colocado da Série B, se dá apenas pelo saldo de gols (3+ contra 2+).

Topo da tabela

Já o Leão da Ilha briga pelas primeiras colocações, tendo conquistado 11 pontos nos cinco primeiros jogos. Assim, ele ocupa a vice-colocação da Série B neste momento.

O confronto mais recente foi um sonoro 3 a 0 sobre o América-MG. Os gols foram marcados por JP, ainda no primeiro tempo, e por Railan e Gaspar, no final da segunda etapa.

Dessa forma, o time trava uma briga contra o Remo, que bateu o Amazonas na tarde deste sábado (03) e pulou para a liderança da competição.

Sendo assim, a disputa desta próxima segunda-feira (05) será essencial para o Goiás tentar entrar no G-4 e para o Avaí tentar se manter nas “cabeças” do torneio.

Onde assistir Goiás x Avaí pela Série B nesta segunda-feira (05)

A ESPN fará a transmissão da partida, pelo sistema de TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

Contudo, os fãs ainda poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real, pela plataforma do Placar UOL e pelo site do Globo Esporte.

