Não é o cesto, nem o gancho: veja o melhor lugar para colocar as toalhas depois do banho

Especialistas em limpeza e cuidados domésticos indicam um local específico, que reduz a umidade das peças

Ruan Monyel - 30 de junho de 2025

Muitas pessoas têm o hábito de colocar as toalhas usadas no cesto de roupas ou pendurá-las de qualquer forma em um gancho atrás da porta.

No entanto, esse costume pode acabar gerando odores desagradáveis, mofo e até comprometer a durabilidade do tecido.

Escolher o melhor lugar para colocar as toalhas depois do banho é mais do que uma questão de organização, é um cuidado essencial com a higiene da sua casa e da sua pele.

Por isso, especialistas em limpeza e cuidados domésticos alertam para um erro comum: deixar as toalhas em locais úmidos ou mal ventilados.

Após o uso, a toalha fica completamente encharcada de água e partículas de sujeira do corpo, além da própria umidade do ambiente do banheiro.

Quando mal posicionada, essa toalha pode se transformar em um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e fungos.

O gancho atrás da porta, por exemplo, parece prático, mas não permite a ventilação adequada. Já o cesto de roupas é ainda pior, ele a mantém abafada e propícia à formação de bolor.

O melhor lugar para colocar as toalhas depois do banho é em um varal ou suporte horizontal bem ventilado, preferencialmente em um local com circulação de ar.

Assim, o tecido consegue secar por completo de maneira uniforme, sem reter umidade, evitando a proliferação de germes.

O ideal é que a toalha seja completamente esticada, sem dobras, para evitar que as fibras acumulem água em excesso.

Além disso, recomenda-se trocar as toalhas com frequência, a cada três a quatro usos, e lavá-las com produtos que garantam a remoção de resíduos corporais e fungos.

Secar ao sol, sempre que possível, também contribui para eliminar micro-organismos e manter o tecido macio e livre de mau cheiro.

Com essa simples mudança de hábito sobre onde colocar as toalhas, é possível prolongar a vida útil das peças e garantir mais frescor e bem-estar no seu dia a dia.

