Estrada Real dos Goyazes; conheça trajeto do ouro em Goiás com direito a pena de morte

Trajeto foi definido pela Coroa Portuguesa como uma das mais importantes conexões do Brasil Colônia

Thiago Alonso - 04 de maio de 2025

Carruagens percorriam estradas pelo país. (Foto: Reprodução)

Quem vê Goiás como o celeiro do agronegócio, não imagina que no século XVII, foi uma importante rota do ouro. A região que hoje forma o Leste goiano e o Distrito Federal (DF), mesmo que ainda não tão bem estruturada, já possuía grande importância para a então colônia de Portugal.

Isso porque, a área funcionava como um ‘ponto de passagem’ de veículos que carregavam pedras preciosas, como o ouro, por exemplo, conectando alguns dos principais pontos do território que hoje é o Brasil.

A chamada Estrada Real dos Goyazes, foi “aberta” oficialmente em 1734 e possuía uma extensão de 3 mil km, compreendendo uma distância da Bahia até a fronteira da Bolívia.

Olhando dos dias atuais, as estradas não parecem tão ‘importantes’ assim, sendo apenas mais um aspecto no mapa nacional. No entanto, à época a Coroa Portuguesa chegou a declarar pena de morte para aqueles que abrissem qualquer outro caminho entre Minas Gerais e Goiás, dada a relevância do caminho.

Impressionando pelo tamanho, a rota passava dentro do Distrito Federal, ao norte de Brasília, percorrendo localidades onde hoje se encontram as cidades goianas de Águas Lindas de Goiás, Formosa e Planaltina.

Esta última, por sinal, ainda que nem existisse de fato naquela época, era cortada pelo trajeto, assim como Sobradinho (DF), que possuía uma ‘barriga’ próxima à estrada.

Ramificações

Começando por Vila Boa de Goiás, o caminho de Goyaz foi estabelecido como uma ramificação do Caminho Real do Sertão – a mais antiga via de acesso ao sertão de Minas Gerais -, por conta da expansão da mineração, em especial a rota do ouro.

A rota também funcionava como uma espécie de conexão entre todo o país, com cinco principais ramificações, sendo que a primeira seguia a direção Sul-Sudeste, passando por Mogi e fazendo ligação com São Paulo.

A segunda, nomeada como Picada de Goyaz, passava pelo Leste depois e depois para o Sul, passando por Paracatu (MG) até a capitania do Rio de Janeiro (RJ). Pela direção Oeste se concentrava a terceira ramificação, a Estrada do Cuyabá, que passava por Cuiabá até Vila Bela, ambas na capitania de Mato Grosso.

A quarta levava a todos os arraiais do Norte de Goiás, chamado de Estrada do Norte. Enquanto o quinta era a Estrada da Bahia ou Caminho dos Currais, que passava pela região Leste e Norte do Brasil, indo por Couros, São Domingos, até Salvador.

