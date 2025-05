Quem é o baterista da Lady Gaga que chamou a atenção de fãs nas redes sociais

PAOLA FERREIRA ROSA

“Esse baterista da Lady Gaga tem o fôlego de 300 lobos maus”, “com certeza ele vem da escola Travis Barker” e “o baterista da Lady Gaga é do hardcore” são alguns dos comentários que aparecem nas redes sociais a respeito de Tosh Peterson, que se apresentou com a banda de Gaga na noite de sábado (3), na praia de Copacabana.

Conhecido como Tosh The Drummer, o baterista tem 24 anos e é natural de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site do artista, ele começou a tocar bateria aos dois anos de idade e passou a fazer turnês aos 16.

Tosh já fez turnês pelo mundo todo e gravou com diversos cantores. Sua performance frenética e única o fez ser reconhecido por outras apresentações, como a do Laguna Drumfest, no México, em que tocou ao lado do cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS.

Internautas apontaram que ele também já esteve com o JungKook no Global Citizen Festival, nos Estados Unidos.

Mas não foi só o talento e musicalidade que chamaram a atenção dos fãs. “Sabor” foi um dos adjetivos muito usados para caracterizar os atributos físicos do artista.

Além de Lady Gaga e do K-idol, Tosh já fez shows com artistas como Troye Sivan, Filter, Fall Out Boy, Kid Laroi, Jxdn (Jaden Isaiah Hossler), Machine Gun Kelly, Lil Nas X, Young Thug, Bazzi, Bad Bunny, Ashton Irwin, Carlie Hanson, Royal and the Serpent, Bryce Vine, Mario Biondi, Nik West, Jonny Goode, Bexley e J-Hope.

O grande sonho ainda não realizado de Tosh é tocar com a banda americana de rock Bon Jovi. “Eles são meus artistas favoritos de todos os tempos. Eu faria literalmente qualquer coisa para tocar para eles algum dia”, disse em entrevista ao portal Melodic Magazine em fevereiro. A banda é conhecida por sucessos como “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” e “Wanted Dead or Alive”

Outras influências são Thomas Pridgen, Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers, e Dave Grohl, do Nirvana e do Foo Fighters. O músico inclusive tem uma tatuagem igual à do Taylor Hawkins.

O amor de Tosh pela bateria veio do pai, Douglas Peterson, que tocava na banda inglesa The English Beat. “Fui inspirado pelo meu pai, que fazia isso para viver e tocou música a vida toda”, escreveu Tosh em seu site.

Nos dias anteriores ao show, o músico aproveitou o Rio de Janeiro para fazer passeio de barco, conhecer o Cristo Redentor e comer feijoada.