Arquiteto de Anápolis desaparece após viajar para show da Lady Gaga no Rio de Janeiro

Sumiço aconteceu em torno das 15h na praia de Ipanema

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2025

Arquiteto Igor Sousa, de Anápolis,, desaparecido. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Amigos e familiares do arquiteto de Anápolis, Igor Sousa, buscam encontrar pistas que revelem o paradeiro do jovem, que desapareceu na tarde do último domingo (04), no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com informações compartilhadas nas redes sociais por conhecidos do profissional, ele sumiu em torno das 15h na praia de Ipanema, entre os postos 8 e 9.

A viagem até o Rio de Janeiro aconteceu porque Igor, juntamente com alguns amigos, iria acompanhar o show da cantora Lady Gaga, que aconteceu em Copacabana.

Em uma publicação divulgadas nas redes sociais, uma amiga do arquiteto, chamada Nathiele Resende, pede ajuda para encontrá-lo. “Pessoal que estava/está no Rio esse final de semana e viram o Igor ou pode ajudar de alguma forma, entrar em contato por favor”, diz.

Qualquer informação sobre o caso pode ser repassado por meio dos números de telefone (62)99143-3587 e (21) 96855-1317.