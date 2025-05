Madonna faz deboche, e dançarinos de Lady Gaga alfinetam após terem público maior

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Antes mesmo de o show de Lady Gaga começar, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna fez um deboche nas redes sociais ao publicar uma imagem dela com Anitta e escrever na legenda: “Born to Vogue! Beijos para o Brasil”.

A provocação, compartilhada pelo X, fazia uma referência à canção de Gaga “Born this Way”, mas acrescenta a palavra Vogue, um dos maiores hits de Madonna. A publicação voltou a alimentar uma suposta rixa entre as duas.

Porém, a provocação teve volta. Depois de levar mais de 2 milhões de pessoas à praia, Lady Gaga teve computado o show maior do que o de Madonna e um dos maiores com artistas mulheres da história. Alguns dançarinos dela postaram na web uma alfinetada celebrando o feito de a apresentação ter superado à da colega, que em 2024 registrou 1,6 milhão de pessoas.

É difícil cravar que haja uma rivalidade entre Lady Gaga e Madonna, mas no passado já houve outros momentos em que fãs estranharam provocações entre ambas.

Em 2012, mais uma vez a música “Born this Way” virou o centro dos debates após Madonna incluir um pedaço da canção em sua performance de “Express Yourself”, cujos arranjos da melodia são semelhantes. Na ocasião, ela ainda falou: “She’s not me” (“ela não é como eu”), o que foi rotulado como um recado.

No ano seguinte, à Attitude Magazine, Gaga foi perguntada sobre isso e respondeu. “Certamente não penso em ninguém além de mim e dos meus fãs quando estou no palco. O fato de eu estar na mente da Madonna, bom, ela é a Madonna. Eu a admirava há muito tempo. Não sei bem qual era a intenção dela ao cantar minha música, mas não me importo muito.”

No ano passado, Madonna chegou a dizer que muita gente confunde as duas e que isso a incomodava.

Mesmo quando Gaga lançou, em 2008, seu álbum de estreia, “The Fame”, críticos foram rápidos em compará-la à Madonna devido ao estilo.

Em 2017, no documentário da Netflix “Five Foot Two”, Gaga comentou de novo sobre as polêmicas que envolvem ambas. “Eu ainda a admiro, não importa o que ela pense de mim. Ela não me olhava nos olhos e dizia que eu era reduzida ou algo assim. É como um cara me passando um bilhete através do amigo dele.”

Em 2019, aparentemente os ânimos ficaram mais calmos após as duas cantoras posarem juntas para foto depois da cerimônia do Oscar.