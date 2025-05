Onda de sorte chega para 4 signos que poderão ganhar na loteria em maio

Mudanças astrológicas podem resultar em viradas de chave impressionantes até mesmo para aqueles que são mais céticos

Gabriella Licia - 05 de maio de 2025

(Imagem: Sidney de Almeida/shutterstock)

Maio começou com fortes movimentações astrológicas que prometem mexer com o campo financeiro de muitos signos.

Neste domingo (04), Mercúrio entrou em Touro, tornando a comunicação mais objetiva e favorecendo decisões práticas. No mesmo dia, Plutão iniciou seu movimento retrógrado também em Touro, incentivando reflexões sobre dinheiro, valores pessoais e transformações profundas.

Para alguns signos, essas energias se alinham de forma tão potente que até mesmo a sorte em jogos de azar pode ser ativada.

No dia 20, o Sol entra em Gêmeos, trazendo leveza e uma onda de criatividade mental. Essa transição movimenta o intelecto e favorece decisões tomadas com agilidade e intuição.

A combinação entre os aspectos fixos de Touro e os estímulos mentais de Gêmeos cria uma brecha energética poderosa para quem estiver atento. Especialmente para quatro signos, essa será uma oportunidade de ouro — literalmente.

Veja quais signos podem se beneficiar com esse evento!

Onda de sorte chega para 4 signos que poderão ganhar na loteria em maio:

1. Touro

Com Mercúrio e Plutão influenciando essa casa astrológica, os taurinos estarão mais conectados com oportunidades materiais. A intuição financeira estará aguçada e apostas feitas em datas repetidas (como 11/05 ou 22/05) podem render.

Confie no seu instinto e aposte em jogos tradicionais, como a Mega-Sena ou Lotofácil.

2. Escorpião

Plutão, seu regente, retrógrado em Touro, mexerá com vários signos, inclusive com o dos nativos. É bom ter um zelo com o próprio eixo de dinheiro e poder.

Este é o momento de resgatar antigos sonhos de prosperidade. Escorpianos devem apostar quando estiverem emocionalmente equilibrados, de preferência em rifas ou loterias com números menores.

3. Capricórnio

Com o céu favorecendo estrutura e planejamento, capricornianos poderão colher frutos de atitudes ousadas. Este é o momento de investir em jogos por bolão ou em grupo, principalmente entre os dias 16 e 23. A persistência típica do signo será o diferencial.

4. Peixes

A sensibilidade pisciana será um guia certeiro em maio. Siga a intuição — se algo “diz” que é o momento, vá em frente. Jogue em números ligados a sonhos, datas especiais ou símbolos pessoais. A loteria instantânea e os jogos digitais estão em alta para você.

