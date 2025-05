Preso suspeito de matar cachorro a marteladas e arrastá-lo com carro em Águas Lindas de Goiás

Suspeito teria desferido marteladas no animal antes dela morrer

Thiago Alonso - 05 de maio de 2025

Cachorro foi arrastado no meio da cidade. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Moradores de Águas Lindas de Goiás que passaram pela região do Setor Coimbra, na madrugada deste domingo (04), se depararam com uma cena assustadora: um carro puxando um cachorro, agredido e morto a marretadas.

Após ver o ocorrido, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que iniciou buscas nas proximidades a fim de encontrar o possível autor, sendo que ele foi encontrado em um bar.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem confessou a autoria do crime, dizendo que matou o cachorro utilizando um martelo e, depois, o arrastou até uma área de mata entre Águas Lindas de Goiás e Brazlândia, no Distrito Federal, onde abandonou o corpo.

Diante da confissão, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia juntamente com a vizinha dele, que auxiliou nos depoimentos à Polícia Civil (PC).

Segundo ela, o animal, que tem aproximadamente um ano e três meses, a surpreendeu no último sábado (03), quando ela chegava em casa. O bicho não reconheceu a tutora e logo partiu para cima dela, a atacando.

O cachorro teria agarrado a perna da mulher que, mesmo com muito esforço, não conseguiu desvincilhar. Até que, com a ajuda do marido, um vizinho conseguiu desferir marteladas na cabeça do animal, que só assim soltou a vítima.

Depois disso, o bicho teria ficado zonzo e tremendo no chão, momento em que o suspeito decidiu deferir ‘marteladas finais’ e matou o cachorro.

Juntos, marido e esposa se dirigiram a um hospital para checar a gravidade da mordida, sendo que o corpo do cão, agora morto, ficou com o vizinho que, segundo a mulher, “não soube mais o que ele fez”.

Horas depois, já na madrugada, a cena do carro arrastando o cachorro morto foi flagrada por um motociclista, que gravou um vídeo e acionou a PM. Agora, um inquérito deve ser apurado para identificar a dinâmica do ocorrido, assim como determinados trâmites legais conseguintes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!