Se encontrar uma onça na cidade, NÃO FAÇA ISSO

​Em Goiás, esses felinos são quase tão comuns quanto pamonhas, topar com uma delas na cidade pode não ser tão improvável assim

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Governo Federal/IBAMA)

Goiás abriga uma população significativa de onças-pardas (suçuarana) e onças-pintadas, graças à sua rica biodiversidade e extensas áreas de Cerrado. Na Reserva Legado Verdes do Cerrado, em Niquelândia, câmeras de monitoramento registraram mais de 100 vídeos de onças-pardas, evidenciando a presença constante desses felinos na região.

Além disso, em agosto de 2024, uma onça-pintada foi registrada pela primeira vez no Parque Estadual Águas do Paraíso, em Alto Paraíso.

Com a expansão urbana e a fragmentação dos habitats naturais, é cada vez mais comum que esses animais se aventurem em áreas urbanas. Em Jataí, por exemplo, uma onça-parda foi vista andando pelas ruas da cidade, assustando moradores e mobilizando o Corpo de Bombeiros.

Diante desse cenário, existem algumas coisas que você não deve fazer se encontrar uma onça por aí.

Não corra: fugir pode ativar o instinto de caça do animal.​

Não grite ou faça movimentos bruscos: isso pode ser interpretado como uma ameaça.​

Não tente capturar ou cercar a onça: além de perigoso, é ilegal e pode resultar em multas e processos.​

Não dissemine informações não verificadas: evite espalhar boatos ou vídeos sensacionalistas que possam causar pânico.​

O que fazer:

Mantenha a calma: respire fundo e evite movimentos súbitos.​

Afaste-se lentamente: dê passos para trás sem virar as costas para o animal.​

Faça barulho se necessário: se a onça se aproximar, levante os braços e emita sons altos para parecer maior e assustá-la.​

Procure abrigo seguro: se possível, entre em um local fechado, como um carro ou uma casa.​

Acione as autoridades competentes: entre em contato com órgãos ambientais ou o Corpo de Bombeiros para que profissionais capacitados possam lidar com a situação.​

Prevenção é o melhor remédio

Para evitar encontros indesejados:​

Evite andar sozinho: especialmente em áreas próximas a matas ou florestas.​

Mantenha áreas externas iluminadas: luzes acesas podem afastar animais selvagens.​

Não deixe restos de comida expostos: isso pode atrair onças e outros animais.​

Esteja atento a sinais: pegadas ou carcaças de animais podem indicar a presença de onças na região.​

Lembre-se: as onças são animais silvestres protegidos por lei e desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico. Respeitar seu espaço e agir com responsabilidade é essencial para a convivência harmoniosa entre humanos e a vida selvagem.​

Ao adotar essas medidas, você contribui para a segurança da comunidade e para a preservação de uma das espécies mais emblemáticas da nossa fauna.

