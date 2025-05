6 erros comuns na hora de estender roupa que você deve evitar

Estender roupa parece ser uma tarefa simples, mas alguns erros nessa etapa podem comprometer todo o processo de lavagem

Ruan Monyel - 06 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Simbolo Nordestino)

Estender roupa parece ser uma tarefa simples e automática, mas, na prática, exige atenção para evitar erros que comprometem a qualidade da lavagem.

Muitas pessoas não se dão conta de que o modo como penduram as peças no varal influencia diretamente na durabilidade dos tecidos e tempo de secagem.

Quando feita da forma errada, essa etapa pode resultar em roupas com mau cheiro, amarrotadas, marcas de prendedores e até surgimento de fungos.

1. Estender em locais sem ventilação

Estender roupa em espaços fechados, como banheiros ou áreas sem janelas, atrasa o processo de secagem e favorece o cheiro ruim nas peças.

Dê preferência a locais bem ventilados, com entrada de ar natural, e, se possível, com luz solar direta.

2. Pendurar roupas muito próximas

Deixar as peças muito coladas impede que o ar circule entre elas, e isso faz com que demorem mais para secar e fiquem com odores desagradáveis.

Separe as roupas com espaço entre cada peça, acelerando a secagem, mas também evitando o mal cheiro.

3. Dobrar peças ao meio no varal

Dobrar roupas para economizar espaço no varal é um erro comum, mas essa prática deixa marcas difíceis de sair, além de impedir que a peça seque por completo.

O ideal é pendurar as peças totalmente abertas e, se possível, pelas costuras.

4. Usar prendedores de forma errada

Ao estender roupa, colocar o pregador em partes visíveis da roupa, como gola ou ombro, pode causar marcas que comprometem a aparência do tecido.

Prefira prendê-las em áreas menos notadas ou reforçadas, como a barra ou a costura lateral.

5. Não sacudir as peças

Quando for estender roupa, sacudir as roupas antes de pendurá-las ajuda a desfazer dobras e vincos, evitando marcas no tecido.

Embora pareça besteira, isso facilita muito na hora de passar, deixando a peça mais lisa e economizando tempo depois.

6. Esquecer de virar roupas do avesso

Por fim, colocar a roupa no varal com o lado certo para fora pode desbotar o tecido com o sol, por isso o ideal e estender roupa do avesso.

Principalmente as roupas escuras e estampadas, assim preservando melhor a cor e o aspecto original.

