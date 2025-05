6 produtos que os goianos amam comprar no mercado e não tem em outro estado

Itens que despertam saudade, contam histórias e revelam o quanto a cultura goiana é rica

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se você já visitou Goiás ou conhece um goiano, sabe que o carrinho de compras por aqui tem um sabor diferenciado.

Entre frutas do cerrado, doces artesanais e temperos únicos, os supermercados goianos oferecem produtos que são verdadeiros tesouros regionais — e que dificilmente você encontrará fora do estado.

Hoje, vamos citar alguns desses itens que fazem parte do dia a dia (e do coração) dos goianos:

1. Pequi em conserva

Amado por uns e temido por outros, o pequi é o rei da culinária goiana.

Nos supermercados locais, é comum encontrar o fruto em conserva, pronto para ser adicionado a pratos como arroz, galinhada e empadão. Sua polpa amarela e sabor marcante são inconfundíveis.

2. Guariroba

Também conhecida como palmito amargo, a guariroba é ingrediente essencial no empadão goiano e em saladas típicas.

Seu sabor peculiar conquista os paladares locais e é presença garantida nas prateleiras dos mercados de Goiás.

3. Marmelada de Santa Luzia

Produzida artesanalmente nos municípios de Cidade Ocidental e Luziânia, essa marmelada de marmelo é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Goiás.

Feita por comunidades quilombolas, é vendida em caixas de madeira e tem sabor único, menos doce que a goiabada, sendo perfeita para acompanhar queijos ou ser apreciada pura.

4. Sorvetes de frutas do cerrado

Marcas como a Frutos de Goiás oferecem uma variedade de sorvetes e picolés feitos com frutas típicas do cerrado, como cajá, mangaba e pequi.

Esses sabores exóticos são difíceis de encontrar fora do estado, tornando-se uma exclusividade dos supermercados goianos.

5. Queijo de búfala artesanal

Em cidades como Goiás Velho, é possível encontrar queijos de búfala produzidos artesanalmente, muitas vezes vendidos diretamente pelos produtores locais.

Com variações temperadas com ervas e especiarias, esses queijos são um deleite para os apreciadores e uma raridade fora do estado.

6. Doces em compota

Por fim, os supermercados goianos oferecem uma variedade de doces em compota, como doce de leite, goiabada, bananada e ambrosia.

Essas delícias caseiras são preparadas com receitas tradicionais e são um verdadeiro patrimônio gastronômico da região.

