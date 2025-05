Simpatia para nunca ficar sem dinheiro (até os famosos fazem)

Desta vez é sem precisar de banhos de sal grosso, velas coloridas ou luas cheias

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Quem nunca passou o mês rezando pra não ver o fundo da conta bancária antes do fim do boleto? Se a grana vive sumindo antes do mês acabar, talvez seja hora de recorrer a algo além do planejamento financeiro: uma ajudinha espiritual. E se a dica vem de alguém que bomba nas redes com temas como sorte, atração e prosperidade, vale pelo menos tentar, né?

Estamos falando do Manifestejar Oficial, criador de conteúdo que virou referência quando o assunto é energizar a vida com boas vibrações. Em um de seus vídeos mais populares, ele compartilha uma simpatia simples e poderosa para atrair dinheiro — e, o melhor: sem precisar de banhos de sal grosso, velas coloridas ou luas cheias.

O ritual é básico, mas exige disciplina:

No primeiro dia de cada mês, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor na sua carteira. Essa nota deve ficar lá o mês todo — nada de usar nem trocar, hein!

Quando o mês virar, gaste essa nota com algo que te faça bem (nem que seja um cafézinho) e coloque outra novinha no lugar, mentalizando coisas boas, prosperidade e gratidão.

A ideia é criar um campo energético de abundância, fazendo com que o dinheiro nunca falte. E não é que tem funcionado? Os comentários no vídeo são:

“Meu pai dizia que a gente tinha que alisar o dinheiro e só guardava na carteira. Sempre tinha. Meu pai era muito sábio!”

“Deu certo demais essa técnica! Super recomendo”

“Eu fiz também e graças a Deus não faltou mais na minha carteira. Gratidão”

E funciona mesmo?

Bom, cada um acredita no que quiser — mas a verdade é que, além da mística, a simpatia ajuda a criar um hábito de valorização e cuidado com o próprio dinheiro. E isso, convenhamos, já é meio caminho andado pra melhorar a relação com as finanças.

Se até os famosos estão fazendo… que mal tem tentar, né? Vai que a sorte resolve se apaixonar pela sua carteira!

