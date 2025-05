JBS investe R$ 6,5 milhões em Goiás mirando eficiência energética

Produção de energia limpa faz parte de várias ações da empresa, visando aliar economia de recursos à redução de impactos ambientais

Thiago Alonso - 06 de maio de 2025

Imagem mostra vista aérea da indústria (Foto: Unidade JBS/Friboi de Mozarlândia)

O Grupo JBS, uma das maiores líderes globais em alimentos, anunciou investimento de R$ 6,5 milhões para o setor de geração de energia elétrica limpa em Goiás.

O aporte deve reforçar a eficiência energética e reduzir custos operacionais da fábrica da Friboi em Mozarlândia, recebendo novos geradores, trazendo ainda mais modernidade.

A expectativa é que as estruturas possam produzir aproximadamente 700 mil kWh de energia por mês, o suficiente para abastecer cerca de 4 mil casas.

De acordo com a empresa, a geração de energia com biodigestores a partir do biogás deve reduzir a dependência da rede elétrica e contribuir para minimizar os riscos associados à oscilação dos preços da energia.

Agora, a unidade operacional de Mozarlândia, no Noroeste do estado, deve se juntar às outras fábricas da Friboi que já utilizam este tipo de tecnologia em Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

O investimento em solo goiano se integra aos R$ 17 milhões que o Grupo JBS tem aplicado em várias cidades do país, reduzindo o impacto ambiental, aliando a uma economia de recursos.

Além da adaptação na produção de energia, o próximo passo do grupo é aplicar o biogás na frota de veículos, substituindo o diesel como principal combustível, a fim de reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa.

A perspectiva é que o excedente de energia deve começar a ser comercializado, seja para distribuidoras de gás ou outras indústrias, conforme avalia a JBS.

