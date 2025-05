Motorista de aplicativo passa por apuros após ser surpreendido por travestis em Aparecida de Goiânia

Polícia Militar foi acionada após o incidente, ocorrido no final de uma corrida

Thiago Alonso - 06 de maio de 2025

Polícia Militar (PM) esteve no local. (Foto: Reprodução)

Uma travesti, de 19 anos, foi presa suspeita de ameaçar e roubar um motorista de aplicativo, na madrugada desta terça-feira (06), após uma corrida na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a vítima, de 24 anos, ao deixar uma passageira na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, duas travestis invadiram o carro — uma em cada porta — e já iniciaram as ameaças.

Com uma faca encostada nas costelas, o condutor foi intimidado a dirigir até o interior de um motel, localizado duas quadras do local, onde foi exigido que ele fizesse uma transferência de R$ 700.

Sem o dinheiro disponível na hora, o jovem precisou ligar para conhecidos, sendo que dois deles o ajudaram e fizeram transferências de R$ 350 cada, totalizando o valor total.

Ao enviar o dinheiro para as travestis, o motorista de aplicativo ainda teve o celular roubado, momento em que as suspeitas fugiram do local.

Após o ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), auxiliando a identificar uma das supostas criminosas, que estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica, identificando que ela estaria morando em um hotel, conhecido por abrigar garotas de programa, no setor Sítios Santa Luzia.

Chegando ao local, a jovem negou a autoria do crime, informando apenas que havia prestado serviços sexuais para o motorista e os valores recebidos seriam provenientes disso.

No entanto, ela confirmou que estava sob posse do celular dele, sendo que o aparelho estava escondido dentro do quarto e foi entregue aos PMs.

Diante disso, tanto vítima quanto suspeita foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde deram depoimentos e esclareceram as versões junto às autoridades.

Por fim, a garota de programa foi autuada pelo crime de roubo com violência e grave ameaça, sendo presa em flagrante. A comparsa dela, no entanto, não foi identificada.

Agora, um inquérito deve ser realizado a fim de apurar novas informações sobre a ocorrência, assim como a realização dos devidos procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Grande Goiânia!