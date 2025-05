Pai não resiste após saber que filho morreu em acidente de trânsito em Goiás

Tragédia abalou moradores do município de Barro Alto depois que tomaram conhecimento das ocorrências

Paulino Henjengo - 06 de maio de 2025

Pai e filho morrem no mesmo dia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma tragédia abalou os moradores de Barro Alto, na manhã desta segunda-feira (05) após um grave acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás. O pai não resistiu após saber que o filho havia morrido em um acidente de trânsito.

A vítima, identificada como Vilmar de Vasconcelos Silva, de 61 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória ao ser informado do falecimento de Tales Matias Vasconcelos, de 32 anos. A morte do idoso foi registrado na própria cidade.

O mais jovem perdeu a vida após o carro em que estava colidir frontalmente com uma carreta, na altura do km 356 da rodovia. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído, e o corpo da vítima ficou preso às ferragens. O motorista da carreta não se feriu.

Equipes da Concessionária Ecovias do Araguaia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. A pista precisou ser interditada nos dois sentidos devido aos destroços espalhados.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC), que aguarda o laudo pericial produzido no local.

