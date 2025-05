Soldado em formação, filho de delegado da PCGO morre após acidente de trânsito

Lucas Souza Diniz Adorni morreu no local do acidente que matou um segundo e feriu outros ocupantes do carro estão no hospital

Paulo Roberto Belém - 03 de maio de 2025

Carro que bateu fortemente contra árvore matou duas pessoas (Foto: Repordução)

O filho de um delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO), morreu por conta de um acidente envolvendo um Hyundai HB20 que bateu fortemente contra uma árvore no Setor de Clubes Esportivos Sul na noite desta sexta-feira (02), em Brasília.

Lucas Souza Diniz Adorni não resistiu à pancada e morreu no local. Ele era filho do delegado Daniel Felipe Diniz Adorni, que atua no estado. Uma segunda vítima do acidente, Rafael Basílio, de 31 anos, faleceu no hospital nesse sábado (03).

Uma fonte ouvida pelo Portal 6 disse que o acidente aconteceu quando os cinco passageiros do veículo voltavam de um evento alusivo à conclusão do curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os soldados se formariam no dia 13 de maio.

A PMDF divulgou nota lamentando o trágico acidente, que será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

“A Polícia Militar do Distrito Federal manifesta sua mais profunda solidariedade e condolências às famílias, amigos e colegas de farda neste momento de dor”, disse a corporação.

Os outros feridos por conta da colisão foram encaminhados para unidades de trauma do Distrito Federal e o estado de saúde deles não foi divulgado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!