Quer trabalhar na Friboi? JBS abre vagas em Goiânia e não precisa de experiência para mandar currículo

Isabella Valverde - 06 de maio de 2025

Imagem mostra vista aérea da indústria (Foto: Unidade JBS/Friboi de Goiânia)

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 42 vagas de emprego abertas na unidade Friboi de Goiânia.

A maioria das oportunidades não exige experiência anterior, o que facilita o acesso de quem está em busca do primeiro emprego ou deseja mudar de área.

As vagas são para operador de produção (30), função que não requer experiência na área, além de refilador (07) e faqueiro (05).

Os contratados receberão benefícios como vale-alimentação, Wellhub ou TotalPass, prêmio por assiduidade e vale-transporte.

Os interessados podem se candidatar enviando o currículo para o e-mail [email protected] ou entrando em contato pelo WhatsApp (62) 3272-1379.

Também é possível se apresentar pessoalmente na unidade da Friboi, que fica na avenida Lago Sul, s/n, Chácara das Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e certificado de vacinação atualizado — seja no envio online ou no comparecimento presencial.

Segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a JBS e suas cadeias produtivas respondem por 2,5% do PIB de Goiás, com mais de 143 mil empregos diretos, indiretos e induzidos gerados no estado.

A empresa possui operações em sete municípios goianos, com cerca de 6 mil colaboradores e uma folha de pagamento que ultrapassa os R$ 346 milhões por ano.

Com presença em diversos países e mais de 280 mil funcionários no mundo, a JBS é dona de marcas conhecidas como Friboi, Seara, Swift e Pilgrim’s Pride, além de atuar em diversos segmentos ligados à economia circular e à sustentabilidade.

