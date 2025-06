Consulado do Brasil oferece 2.200 euros para faxineira e motorista na Europa; veja requisitos

Processo seletivo conta com atributos desejáveis, mas não desclassificatórios

Thiago Alonso - 21 de junho de 2025

Bandeira do Brasil. (Foto: Pexels)

O Consulado do Brasil anunciou a abertura de novas vagas de emprego, a fim de selecionar funcionários para atuação na missão do país junto à União Europeia.

As oportunidades contam com salários de 2.200 euros, o equivalente a R$ 13.964,50 na cotação do real. Conhecimento em português e francês são atributos desejáveis para as vagas, mas não necessários.

São ofertados dois cargos, sendo eles de motorista de chancelaria e de auxiliar de apoio — este último destinado a realizar serviços de limpeza, copeiragem, entre outros.

Os interessados têm até o dia 29 de junho para se candidatar às vagas. A inscrição deve ser realizada por meio do portal Gov.Br, na aba do Ministério das Relações Exteriores.

No site, é possível verificar mais informações sobre o certame, além das instruções para a candidatura, que consiste em enviar o currículo para o e-mail [email protected].

O mesmo endereço também foi disponibilizado para aqueles que tiverem eventuais dúvidas sobre o processo seletivo do Consulado do Brasil.

Para mais informações, confira os editais no site.

