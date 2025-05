Gracyanne Barbosa diz que virou mãe de bebê reborn

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Desde que saiu do BBB 25, Gracyanne Barbosa vem falando publicamente sobre o desejo de ser mãe. Enquanto o sonho não se concretiza, a fisiculturista afirma ter se tornado adepta da moda do momento: os bebês reborn.

Gracyanne, 41, mostrou seu bebê, um menino, nas redes sociais. “Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, Bê!”, escreveu a musa.

Nos stories, ela apareceu ninando o boneco. “Ele não para de chorar”, brincou. Amigos e fãs da fisiculturista, porém, acham que tudo pode se tratar uma brincadeira.

“Seja bem vinda ao CAPS”, brincou um seguidor. “Gente, do nada?”, perguntou a irmã de Gracyanne, Giovanna, completando com uma gargalhada.

Outro seguidor marcou o humorista Maurício Meirelles nos comentários e perguntou se ele estava por trás disso. Gracyanne replicou com emojis pedindo silêncio, com o dedo na frente da boca.

CONTRATO IMPEDIA GRAVIDEZ

Gracyanne, que foi casada com Belo por 16 anos, afirmou em entrevista ao Fantástico que os dois tinham desejo de ter um filho juntos, mas que ela era impedida de engravidar por um contrato publicitário.

“Eu tinha um contrato com uma empresa grande e eu não podia engravidar. Era uma empresa de suplementos, eu fazia coisas com o corpo e tinha essa exigência”, explicou a musa. “Não sei se vou realizar [esse sonho], talvez eu adote, não sei ainda, mas eu sei que é um desejo”, afirmou.