6 acessórios masculinos que fazem qualquer homem ficar mais atraente

Pedro Ribeiro - 08 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/PNW Production)

Os acessórios masculinos são muito mais do que simples enfeites. Eles têm o poder de transformar um visual comum em algo marcante, estiloso e cheio de personalidade.

Pensando nisso, vamos mostrar como pequenos detalhes podem causar um grande impacto na forma como você é percebido.

Seja no dia a dia, no trabalho ou em ocasiões especiais, saber usar os acessórios certos pode fazer toda a diferença.

1. Relógio de pulseira de aço

Entre todos os acessórios masculinos, o relógio de pulseira de aço é um dos mais impactantes. Ele transmite elegância, responsabilidade e bom gosto.

Além disso, combina com praticamente qualquer roupa, desde um look casual até um traje social.

Homens que usam relógio tendem a passar uma imagem de pontualidade e organização.

E quando o modelo é em aço, a peça ainda ganha um toque de sofisticação. Ou seja, é o tipo de acessório que vale o investimento.

2. Boné ou chapéu

Os bonés e chapéus são acessórios masculinos que, além de proteger do sol, mostram atitude e autenticidade.

Eles podem dar um ar despojado, moderno ou até misterioso, dependendo do modelo escolhido.

O segredo é saber qual estilo combina mais com o seu rosto e com o momento. Bonés vão bem com looks urbanos.

Já chapéus podem dar um toque retrô ou elegante. Use com confiança e mostre sua personalidade.

3. Óculos escuros

Poucos acessórios masculinos têm tanto impacto visual quanto os óculos escuros.

Eles destacam o rosto, criam um ar enigmático e adicionam charme instantâneo ao look.

Além do apelo estético, são funcionais, protegendo os olhos dos raios UV.

Escolher um modelo que se encaixe bem no formato do seu rosto é fundamental.

4. Colares e correntes

Muitos homens ainda têm receio de usar colares ou correntes, mas a verdade é que esses acessórios masculinos podem dar um toque único ao visual. O segredo está na simplicidade.

Modelos mais discretos em prata ou aço, por exemplo, são ideais para quem está começando.

Eles ajudam a compor o estilo sem exageros. Quando usados com camisetas ou camisas abertas, o efeito é ainda mais marcante.

5. Pulseiras

Assim como os colares, as pulseiras são acessórios masculinos que mostram estilo e atitude.

Elas podem ser feitas de couro, aço, corda ou até pedras. A variedade de materiais permite combinações para todos os gostos.

Você pode usar uma só ou várias juntas, dependendo do seu estilo. O importante é que elas estejam em sintonia com o restante do seu look.

6. Carteira de couro

Pode parecer que a carteira não faz parte dos acessórios masculinos mais visíveis, mas ela revela muito sobre o dono.

Uma carteira de couro bem cuidada passa uma imagem de organização, maturidade e atenção aos detalhes.

Além disso, é prática e durável. Optar por modelos mais enxutos e funcionais ajuda a manter tudo no lugar sem volume excessivo no bolso.

Uma carteira elegante é um sinal silencioso de bom gosto.

