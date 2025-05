Como agendar atendimento no Vapt Vupt de Aparecida de Goiânia

Ao todo, existem três unidades no município da Região Metropolitana

Paulo Roberto Belém - 08 de maio de 2025

Unidade do Buriti Shopping é uma das em funcionamento na cidade (Foto: Reprodução)

As unidades do Vapt Vupt de Aparecida de Goiânia, além de reunir vários órgãos estaduais em um só lugar, são espaços que têm a promessa de atendimento rápido para quem as procura, segundo informa o Governo de Goiás.

Na cidade, para ser atendido nos três Vapt Vupts em funcionamento (Aparecida Shopping, Buriti Shopping e no Garavelo), é necessário agendar pelo site, caso contrário voltará para casa sem fazer o que queria.

Passo a passo

Acessando a plataforma, é preciso clicar em “Agendar Atendimento Presencial no Vapt Vupt”, logo no topo, fazendo o login utilizando o ID Goiás ou o Gov.br. Depois disso, você entrará na área de agendamento.

Acessando-a, é preciso clicar em “Novo Agendamento”, quando você será redirecionado a outra área da plataforma, devendo selecionar o órgão de forma opcional, o tipo de serviço e no campo “Município”, procurar “Aparecida de Goiânia”.

Assim, quando selecionar a cidade, poderá ser optado entre as unidades Aparecida Shopping, Buriti Shopping e Garavelo.

