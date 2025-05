Vídeo registra momento em que dupla furta loja na “cara de pau” em Anápolis; assista

Câmeras de segurança mostraram momento do crime e PC será responsável pela investigação

Natália Sezil - 08 de maio de 2025

Câmeras registraram momento do furto. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança de uma loja no Centro de Anápolis registraram quando uma dupla de mulheres se aproveitou de um momento rápido para furtar um item na “cara de pau”, na tarde desta quinta-feira (08).

No registro, é possível ver que as suspeitas entram no comércio casualmente. Logo depois, elas notam que não há pessoas em volta, e uma delas retira um perfume do mostruário e o guarda por baixo do vestido.

A proprietária do comércio aparece pouco depois disso e começa a desconfiar, se aproximando das supostas clientes, que começam a “disfarçar”.

O perfume furtado seria um modelo Jean Paul Gaultier Elixir, avaliado em aproximadamente R$ 600. Diante da desconfiança e do registro das câmeras, a dona da loja acionou a Polícia Militar (PM).

Ela teria contado que precisou se ausentar durante cerca de um minuto, para fazer algo na parte interna do comércio, e que a dupla teria usado desse curto período para a ação.

A mulher também teria alegado que as mesmas suspeitas já haviam furtado a loja antes, em 2024.

Com a situação formalmente registrada, o caso deve seguir sob tutela da Polícia Civil (PC), que ficará responsável pelas medidas cabíveis.

