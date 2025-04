Após gastarem mais de R$2 mil, clientes se negam a pagar conta em restaurante

Indignação dos funcionários não ficou apenas no estabelecimento e foi parar nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 09 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O que era para ser um tranquilo jantar de domingo em um restaurante indiano na Inglaterra se transformou em um verdadeiro caso digno de novela policial.

O motivo? Um grupo de oito pessoas — quatro adultos e quatro crianças — se deliciou com os pratos do estabelecimento, pediu porções extras, embalou comida para viagem e, na hora de fechar a conta, simplesmente decidiu que não iriam pagar. Não, você não entendeu errado. É isso mesmo que você leu!

Segundo Tariq Ahmed, gerente do restaurante Jumeira, localizado em Maidstone, o grupo parecia estar se divertindo e apreciando os pratos. “Eles estavam sorrindo, conversando e disseram que tudo estava bom”, contou ao site local KentOnline.

O atendimento correu sem qualquer reclamação e tudo parecia dentro da normalidade — até o momento do pagamento.

Quando o garçom, um jovem de 17 anos, levou a conta de 287 libras (cerca de R$ 2.140), o clima mudou completamente. De repente, os clientes, que até então estavam satisfeitos, alegaram que não gostaram da comida e começaram a discutir com os funcionários, elevando o tom e até gritando insultos.

Tentando apaziguar a situação, outro gerente ofereceu um desconto, mas não adiantou. Em um ato de total afronta, os clientes deixaram uma nota de 30 libras (R$ 223) sobre a mesa e saíram sem olhar para trás.

Ahmed desabafou sobre o prejuízo e a frustração da equipe: “colocamos muito carinho no que fazemos, então quando um grupo desfruta dos pratos, pede mais e depois sai sem pagar, é desanimador”.

A indignação do restaurante não ficou apenas entre as quatro paredes do estabelecimento. Eles acionaram a polícia, mas foram informados de que se tratava de um problema civil entre empresa e clientes — ou seja, nada de algemas para os fujões.

Sem outra alternativa, o gerente decidiu levar o caso às redes sociais. Publicou imagens das câmeras de segurança com um recado nada amigável: “se você conhecer essas pessoas, avise que não são bem-vindas em nenhum dos nossos estabelecimentos”.

Agora, resta saber se a vergonha pública fará os clientes devedores quitarem a conta.

