Recursos de segurança obrigatórios antes de entrar em um carro de motorista de aplicativo (podem te salvar)

Confira algumas configurações importantes para você se proteger antes de embarcar em uma viagem

Magno Oliver - 09 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A praticidade de locomoção com a chegada do serviço de motoristas por aplicativos transformou a mobilidade urbana e facilitou o deslocamento de milhões de pessoas nas cidades brasileiras.

Assim, com um simples toque na tela do celular em um aplicativo, o passageiro consegue uma viagem com um motorista em questão de segundos. É a evolução da tecnologia a serviço do transporte e da mobilidade.

No entanto, apesar da conveniência e praticidade, a segurança durante essas viagens tem gerado preocupação constante em passageiros, principalmente em horários noturnos e no público feminino.

Segundo dados da Polícia Civil, em 2025, o Brasil passou por um grande aumento nos números de assaltos, roubos, sequestros e até latrocínios em motoristas por aplicativo. Por isso, se precaver antes de embarcar em uma viagem é muito importante.

Especialistas em segurança alertam para redobrar a atenção antes de adentrar em um veículo e embarcar em uma viagem. Confira agora alguns deles:

1. Conferir se a foto do motorista no aplicativo confere com o condutor que está no veículo

Muita gente não se atenta ao detalhe do rosto do motorista, apenas com a placa e cor do carro que está vindo para o transporte. Assim, muitos motoristas relatam que bandidos roubam os carros dos condutores e saem por aí aceitando corridas se passando pelas vítimas. Eles atendem chamadas de Uber para fazer mais passageiros reféns.

2. Checar a placa e o modelo do carro

Antes de entrar no veículo, confira o nome do veículo que aparece na tela de chamada do aplicativo. Enquanto ele não chega, use os minutinhos de espera para pesquisar a foto do carro na internet. Jogue o nome no Google Imagens e veja a foto do carro para não confundir.

Depois disso, confirme se a placa e o modelo do carro batem com as informações que aparecem na plataforma de transporte. Muitos fraudadores tentam usar carros semelhantes para enganar passageiros distraídos, aumentando, assim, roubos e furtos de pertences.

Abra o aplicativo da Uber, clique em CONTA, depois CONFIGURAÇÕES, depois PREFERÊNCIAS, SEGURANÇA e RECURSOS DE SEGURANÇA. Ative as 4 opções de recurso de segurança que a plataforma oferece: U-áudio, U-acompanha, Verificação de U-código e U-ajuda.

3. U-Ajuda

O “U-ajuda”, acompanha o seu trajeto e manda mensagem perguntando se está tudo bem, caso sua viagem demore mais ou o trajeto se prolongue.

4. U-Código

Na opção de U-código, a plataforma mostra um código numérico de 4 dígitos para você repassar e confirmar ao motorista antes da sua viagem.

5. U-Áudio

Na opção de U-áudio, você pode gravar a conversar com o motorista, caso se sinta em situação de desconforto ou possível assédio.

6. U-Acompanha

Por fim, já no U-acompanha, você pode compartilhar sua localização e informações da viagem com amigos, familiares ou contatos de confiança.

