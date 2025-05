Leia a carta que Rita Lee deixou para o marido e os três filhos antes de morrer

Texto foi revelado no documentário "Rita Lee: Mania de Você", lançado pela Max

Folhapress - 10 de maio de 2025

Imagem mostra a cantora Rita Lee. (Foto: Reprodução/ Tv Globo)

(FOLHAPRESS) – A cantora Rita Lee escreveu uma carta para o marido Roberto de Carvalho, e os três filhos, João, Antônio e Beto, antes de morrer, há dois anos. O texto foi revelado no documentário “Rita Lee: Mania de Você”, lançado pela Max.

“Amados do meu coração, eu queria saber falar bonito para cada um de vocês, do fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho de estar rodeada de quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo”, começa a carta, lida em voz alta por Roberto de Carvalho e Beto Lee.

“Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe. Precisa ser muito macho para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha e nem sempre fácil de se lidar”, diz o texto. Rita segue falando de cada um dos filhos.

“Você, Beto, sempre será meu loirinho mosquitinho. Aquele em que numa época em que minha vida passava por momentos difíceis, cuidava de mim com ternura e sem me julgar.”

“Você, Juca, meu moreninho, é um cara mais retraído, mas nem por isso menos atrevido quando percebe alguma injustiça. Assim como eu, sua grande paixão são os bichos, e te entendo perfeitamente. Obrigada por ser essa pessoa iluminada e abençoada.”

“Tui, meu caçulinha, você, como bom leonino, é uma figura ensolarada. Desde pequeno, enfezadinho, independente e sempre sabendo o que queria. Obrigada por ser essa pessoa zen e bom de papo. Entendo perfeitamente por que as garotas te acham sedutor.”

A carta termina com um agradecimento de Rita aos quatro homens que fizeram parte de sua vida. “Obrigada a vocês, Beto, Juca e Tui, por terem nascido de mim. E obrigado, Roberto, por ser o pai deles. Deus nos abençoe e nos proteja. Mãe.”

Rita Lee recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Após tratamentos, em abril de 2022, a doença entrou em remissão.