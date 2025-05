Motorista e bebê de 2 anos morrem após grave colisão na GO-147

Socorristas chegaram a se dirigir ao local, mas vítimas já estavam sem vida

Thiago Alonso - 11 de maio de 2025

Veículos colidiram na GO-147. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, e uma bebê, de apenas 2 anos, morreram após um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (11), na GO-147, trecho próximo ao município de Morrinhos, no Sul de Goiás.

As vítimas estavam em dois veículos diferentes, sendo que a criança estava acompanhada de dois adultos em um Citroën C3. Já o motorista do outro carro estava sozinho e dirigia um Honda Civic LXR.

Conforme é possível ver em imagens, os automóveis ficaram destruídos após o Citroën, de cor branca, colidir em cheio na lateral do Honda Civic.

Com o impacto, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, juntamente com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrando as vítimas ainda presas às ferragens.

Durante a ocorrência, os bombeiros constataram que os dois adultos sobreviventes, um homem de 40 anos e uma mulher de 39, estavam conscientes, mas bastante feridos, sendo necessário encaminhá-los para o Hospital Municipal de Morrinhos.

A criança, por sua vez, ainda que presa corretamente à cadeirinha no banco traseiro, já se encontrava sem vida, sendo possível apenas constatar o óbito.

No outro carro, o motorista também já não apresentava sinais vitais, sem a possibilidade de socorro pelas equipes presentes, tendo sido declarado falecido ainda no local.

Guarnições da Polícia Militar (PM), em conjunto com a PRF, estiveram presentes durante todas as diligências, a fim de controlar o tráfego de veículos na GO-147 durante todos os procedimentos.

Agora, o caso deve ser encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade aos devidos trâmites legais, assim como a uma possível investigação que deve identificar a dinâmica do acidente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!