Segredo das coreanas para janelas limpas em minutos

Na Coreia do Sul, as moradoras adotaram um método que une praticidade e eficiência

Ruan Monyel - 11 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Humdiarista)

Ter as janelas limpas é importante para deixar a luz natural entrar, mas manter os vidros sempre impecáveis é um verdadeiro desafio.

Quem já tentou sabe: o esforço para remover manchas, marcas de dedos e poeira muitas vezes termina em frustração, afinal, o vidro tende a secar com marcas.

Porém, um truque simples que virou tendência entre as donas de casa coreanas pode revolucionar sua rotina de limpeza, garantindo janelas limpas sem esforço.

Segredo das coreanas para janelas limpas em minutos

Na Coreia do Sul, onde a limpeza é levada a sério e os lares costumam ter grandes janelas e portas de vidro, as moradoras adotaram um método que une praticidade e eficiência.

O segredo está no pano de microfibra seco e um limpador de vidros antiembaçante, que é substituído por uma mistura de água e álcool.

A técnica é simples: basta borrifar a solução diretamente no vidro, cobrindo toda a superfície com uma camada leve do produto.

Em seguida, com movimentos circulares, passe o pano de microfibra seco, que retira o excesso de sujeira e deixa as janelas limpas e completamente transparentes.

O diferencial desse truque está justamente na escolha do pano de microfibra, que não solta fiapos e possui alta capacidade de absorção.

Além disso, o horário da limpeza também conta muito, sendo necessário limpar as janelas durante a noite, para evitar que o sol seque rapidamente a mistura, deixando marcas.

Outro ponto positivo é que o resultado dura por mais tempo, pois o álcool ajuda a criar uma leve película protetora contra a poeira.

Simples, econômico e eficaz, esse truque é ideal para quem busca praticidade e quer manter a casa sempre com cara de nova.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!