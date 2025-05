Mulher é encontrada morta em Anápolis após ser atropelada por caminhão

Ao ser indagado sobre ocorrido, suspeito afirmou não ter percebido que havia atingido alguém

Thiago Alonso - 12 de maio de 2025

Corpo da vítima foi encontrado já sem vida no chão. (Foto: Reprodução)

Uma motociclista, de 35 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto transitava pelo Bairro Alvorada, região Norte de Anápolis, na madrugada desta segunda-feira (12).

Após o acidente, o motorista do caminhão teria fugido do local, deixando a vítima para trás sem prestar qualquer tipo de socorro. O corpo, estirado ao chão, foi encontrado por populares logo após o crime.

Diante disso, equipes da Polícia Militar (PM) se dirigiram ao endereço, solicitando auxilio da Polícia Científica para realização de uma perícia, uma vez que nenhuma testemunha soube precisar a dinâmica do acidente.

No local, os PMs realizaram diligências preliminares onde, com auxílio de câmeras de segurança de um estabelecimento, conseguiram identificar que a mulher havia sido atropelada por um caminhão de mudanças.

Assim, com a placa do veículo e as características em mãos, os militares partiram para patrulhamento na região, localizando o suspeito ainda nas proximidades.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem, de 57 anos, afirmou não ter percebido que havia atropelado alguém e, por isso, deixou o local sem prestar socorro.

Durante a abordagem, ele foi submetido ao teste do bafômetro, o qual não identificou qualquer presença de álcool.

Apesar disso, o motorista do caminhão foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo no trânsito, sendo preso em flagrante.

A vítima, por sua vez, foi identificada conforme as diligências da perícia avançaram, sendo que as autoridades registraram o caso e o encaminharam até uma unidade policial.

Agora, um inquérito deve ser aberto a fim de apurar mais a fundo a dinâmica do acidente, assim como os devidos trâmites legais acerca do falecimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!