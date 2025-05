Com efeito anti-inflamatório, planta alivia dores nas articulações e pode ser cultivada em casa

“Não é um milagre instantâneo, mas com o uso contínuo, a pessoa sente a diferença”, diz biólogo

Anna Júlia Steckelberg - 13 de maio de 2025

(Foto: YouTube/manual do sitio)

Se você faz parte do clube dos que acordam “estalando” ou sente as articulações reclamarem no frio, talvez esteja prestes a conhecer uma aliada poderosa — e verde. Estamos falando da unha-de-gato, que com efeito anti-inflamatório, essa planta alivia dores, é nativa da Amazônia, e tem conquistado espaço não só nas farmácias naturais, mas também nos jardins de casa.

Conhecida na medicina popular por seus efeitos anti-inflamatórios, a unha-de-gato está chamando atenção por um motivo simples: ela ajuda a aliviar dores nas articulações de forma natural e pode ser cultivada sem mistério.

Uma espécie de “remedinho com raízes”, direto da natureza para sua varanda.

De acordo com o biólogo Fabiano Soares ao Metrópoles, os benefícios vêm de substâncias chamadas alcaloides e antioxidantes presentes na planta. “Quando você reduz essa ação inflamatória, consequentemente também reduz as dores”, explica. E tudo isso sem precisar sair correndo para a farmácia.

Quer plantar em casa? Olha como é fácil:

A unha-de-gato gosta de meia sombra e de solo rico em matéria orgânica. Fabiano recomenda uma mistura de terra preta com adubo natural. O solo deve ficar úmido, mas sem exageros — duas regas por semana são suficientes.

Ah, e atenção: ela é uma trepadeira, ou seja, precisa de apoio pra crescer. Uma cerca, uma grade ou até um pergolado resolvem o problema. Mas nada de clima seco ou com geadas, combinado?

A manutenção é tranquila: basta fazer podas regulares e, com cerca de um ano, já dá pra começar a colher os galhos mais maduros para preparar o chá.

Como fazer o chá?

Retire o galho, tire a casca, separe de 10 a 15 gramas e ferva em 1 litro de água por alguns minutos. Depois, é só coar e tomar de duas a três xícaras por dia.

O efeito é gradual, mas constante. “Não é um milagre instantâneo, mas com o uso contínuo, a pessoa sente a diferença”, diz Fabiano, que também reforça: nada de se automedicar, mesmo com plantas — consulte sempre um profissional de saúde.

Então, que tal um cantinho verde com superpoderes aí na sua casa?

