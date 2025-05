Médico de Anápolis revela como golpistas fingiram ser ele para pegar dinheiro de alunos

Farsantes chegaram a oferecer falsos descontos de 90% para coletar dados pessoais e financeiros de vítimas

Paulo Roberto Belém - 14 de maio de 2025

Profissional contou o que passou pelo Instagram após ir Delegacia (Foto: Reprodução Instagram)

Um médico de Anápolis teve de procurar a Polícia Civil (PC) para denunciar que sofreu uma tentativa de golpe, ao ter a conta do Instagram clonada por estelionatários que se passaram por ele.

Ao Portal 6, Luis Filipe Roriz Jacomossi de Oliveira revelou que estava oferecendo pela rede social capacitações voltadas a discutir como a Inteligência Artificial influencia a profissão.

A tentativa de estelionato teria vindo quando a conta teria sido invadida na madrugada da segunda (12), e que os golpistas ofertaram aos participantes inscritos acesso antecipado a um dos cursos com descontos falsos.

Os responsáveis pelo golpe teriam usado imagens e identidade visual reais da capacitação e que isso enganou alguns interessados, por meio de ofertas fraudulentas enviadas diretamente aos participantes através de mensagens privadas no WhatsApp, alegando serem da equipe oficial do médico.

Segundo Luis Filipe, o texto mencionava um desconto de 90% no valor total do curso específico e direcionava as vítimas para uma página falsa de pagamento.

Assim, eram solicitadas quantias via Pix no preço reduzido, com o intuito de coletar dados pessoais e financeiros indevidamente.

Tendo percebido o crime e evitado prejuízos financeiros, o médico cita o que constatou com o incidente. “A situação reforça a importância de se manter atualizado e conhecer a segurança no mundo digital, tema abordado nos próprios cursos”, destacou.

Com o registro da ocorrência, a PC deve investigar as alegações do profissional, a fim de comprovar o crime e, logo depois, identificar os possíveis estelionatários causadores da situação.

