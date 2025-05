Boa notícia para todos os passageiros que andam de Uber no Brasil

Esquentou? Agora não tem mais desculpa: essa mudança vai melhorar suas corridas

Anna Júlia Steckelberg - 15 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Se você já suou mais que tampa de marmita em uma viagem de Uber, tentando disfarçar o desconforto enquanto o motorista dizia que “o ar tá quebrado” ou “gasta muita gasolina”, seus problemas acabaram. A Uber anunciou uma medida que vai refrescar – literalmente – a vida dos passageiros em todo o Brasil.

A partir de agora, o uso do ar-condicionado é obrigatório em todas as viagens, nas categorias UberX, Comfort e Black. A nova regra vale para todo o país e, segundo a empresa, busca garantir mais conforto durante os trajetos, especialmente em tempos de calor intenso (ou mesmo aquele mormaço com cara de sauna que a gente conhece bem).

E tem mais: não pode haver cobrança extra pelo uso do ar-condicionado. Isso mesmo. Nada de “é mais cinco reais pra ligar o ar, chefe”. Qualquer tentativa nesse sentido pode gerar punições sérias ao motorista, incluindo a desativação da conta na plataforma.

Boa notícia para todos os passageiros que andam de Uber no Brasil

Segundo o advogado Luís Guilherme Martins Lima, especialista em Direito Bancário e Empresarial, a mudança é um avanço nas relações de consumo. “Protege o consumidor e impede cobranças abusivas. O ar-condicionado agora faz parte do serviço contratado”, explica.

E se o motorista se recusar a ligar o ar?

Calma que tem saída! O passageiro pode registrar a reclamação no próprio aplicativo da Uber. Em situações repetidas, é possível também acionar o Procon ou entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, já que a recusa configura falha na prestação de serviço.

Para casos mais graves — como ameaças, constrangimento ou cobrança indevida —, o ideal é registrar um boletim de ocorrência. O condutor pode até responder criminalmente, com base nos crimes de estelionato ou constrangimento ilegal.

Chega de fazer sauna dentro do Uber! Agora, o ar-condicionado não é cortesia — é direito garantido.

Então, se o calor bater, exija o que é seu: um trajeto confortável e digno de um app que promete qualidade. Afinal, o único calor que a gente quer sentir é o do sol no fim de semana… e olhe lá.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!