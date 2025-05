Suspeito de matar esposa, sogra e abusar de enteada em Luziânia é encontrado morto

Ele estava com três marcas de perfurações e em parada cardiorrespiratória

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2025

Alex Brito, foragido e principal suspeito de matar esposa e sogra em Luziânia. (Foto: Reprodução)

Investigado por assassinar a esposa e a sogra e abusar sexualmente da enteada, menor de idade, em Luziânia, o suspeito Alex Brito de Alves da Cruz foi encontrado no morto em um imóvel na quadra 802, localizado no Recanto das Emas, no Distrito Federal (DF).

Conforme informações divulgados pelo Correio Braziliense, o suposto autor estava com três marcas de perfurações e em parada cardiorrespiratória.

Mesmo após 32 minutos de tentativas de manobras de ressuscitação cardiopulmonar por parte do Corpo de Bombeiros, ele não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico regulador.

No momento, o local do crime está isolado pela Polícia Militar (PM) até que a Polícia Civil (PC) recolha vestígios que possam indicar a autoria dos disparos.

Além do corpo, também foi encontrado a motocicleta usada por Alex para fugir e uma faca, que estava escondida debaixo do banco.

O caso

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (14), após equipes da PM foram acionadas para atender o duplo feminicídio de Andreia de Araújo Marinho, 41 anos, e da mãe dela, Maria de Araújo Marinho, 66, no Setor Dalva IV, em Luziânia.

A denúncia teria partido do padrasto de Alex, que contou que o homem havia assassinado a companheira e a mãe dela, além de ter dopado a enteada e a estuprado.

Ao chegar no local, equipes da PM bateram no portão e escutaram uma garota respondendo no interior do imóvel, pedindo por socorro. O portão foi arrombado, e as autoridades encontraram a adolescente dentro de um quarto, relatando sobre o abuso sexual. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma UPA, acompanhada do Conselho Tutelar.

Além dela, também foram encontrados os corpos das vítimas fatais, que estavam amarradas e com sinais de enforcamento.

