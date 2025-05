Como melhorar a refrigeração da geladeira sem ter que gastar com técnico

Existe um ponto específico peculiar no seu aparelho que muda e melhora totalmente o funcionamento dele

Magno Oliver - 16 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Consertolândia Refrigeração)

Devido à frequência de uso, a refrigeração da geladeira começa a dar sinais de desgaste e mau funcionamento que só mesmo um técnico para conseguir resolver esses problemas.

Assim, um problema universal que muita gente enfrenta é o de acúmulo de água no fundo da geladeira ou mesmo ela escorrendo para o lado de fora. Mas você sabia que tem como resolver sem precisar gastar dinheiro?

Essas pequenas falhas são sinais de problemas comuns de refrigeração que causam vazamentos em refrigeradores e freezers e para resolver é bem simples. Vamos te ajudar a se livrar disso!

Como melhorar a refrigeração da geladeira sem ter que gastar com técnico

Nossa redação consultou especialistas em refrigeração e trouxe algumas orientações para te ajudar nessa questão. Assim, muitas vezes o problema acontece por conta de acúmulo de sujeira ou excesso de camadas de gelo na base do sistema de drenagem, e isso impede o escoamento correto da água condensada.

Os técnicos explicam que esse problema acontece por conta de um problema técnico no dreno do degelo da geladeira. Esse dreno é uma abertura que fica na parte interna do gabinete de refrigeração da geladeira. Ele compõe um sistema que remove a água condensada do refrigerador.

Assim, quando o dreno está obstruído por sujeira ou gelo acumulado, acontecem vazamentos e a refrigeração do aparelho fica inteiramente comprometida.

Segundo os especialistas, para identificar se o problema é o dreno, o primeiro passo é verificar se acontece acúmulo de água na parte de baixo ou em volta da gaveta de legumes.

Onde fica o dreno da geladeira?

Para identificar onde ele fica, basta olhar na parte traseira da geladeira, próximo ao fundo. A entrada dele fica atrás da gaveta de vegetais ou no freezer. Se você não conseguir localizar, o jeito é consultar o manual da geladeira, pois a posição pode variar, dependendo do modelo e da marca.

Para limpar o dreno, você vai retirar a tomada da geladeira, colocar uma luva de borracha, pegar um pano de microfibra, um balde e um cotonete ou passa fio. Também vai precisar de sabão neutro, vinagre de álcool, bicarbonato de sódio e uma seringa conta-gotas ou uma mangueira fina.

Retire os alimentos e gavetas, localize a entrada do dreno, remova toda a sujeira visível com escova ou pano úmido na entrada. Assim, com uma seringa ou mangueira, injete água morna no dreno para remover os resíduos, sujeira ou gordura que bloqueiam a passagem. Passe também o passa fio ou sonda na saída do dreno para desobstruir o canal.

Após desentupir, despeje uma mistura de água morna e detergente neutro para limpar. Se preferir, pode colocar vinagre com o bicarbonato para eliminar os odores. Por fim, limpe o dreno, recoloque a tampa e ligue a geladeira novamente. Veja o sistema de refrigeração voltar a funcionar.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!