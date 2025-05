Mínima atinge 13°C em Goiás neste sábado (17); veja cidades

Dentre as localidades, região Leste deve ser a mais afetada no estado

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2025

Temporada de frio chegou em Anápolis. (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

O início do final de semana pode ser marcado por temperatura mínima de até 13°C em regiões de Goiás. A previsão para este sábado (17), é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Conforme o boletim, haverá predomínio de sol em todas as regiões, com temperaturas mínimas amenas pela madrugada e manhã, além de máximas em elevação no período da tarde.

Dentre as localidades, a mais afetada deve ser a Região Leste com mínima de 13º C. Já o Centro, Sul, Sudoeste, devem conter temperaturas de 15º C, enquanto Norte e Oeste apresentam 20º C.

Já em relação as cidades, Cristalina – que fica situada na região Leste – deve enfrentar mínima de 14ºC, além de máximas de 25ºC e predomínio de sol.

Na sequência, Anápolis, Jataí, Luziânia, Três Ranchos, Mineiros, Ipameri, Morrinhos, Formosa, Palmeiras de Goiás, Cocalzinho e Alto Paraíso de Goiás devem ter 15º C.

Catalão, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Santa Helena, Davinópolis, Iporá e São João da Paraúna chegam logo atrás com 16º C, em cada. Já Goiânia, Caiapônia, Palminópolis e Mimoso de Goiás devem ter 17º C.

Cenário parecido é esperado para as cidades de Ceres, Goianésia, Rubiataba, Doverlândia, Firminópolis e Lagoa Santa, com 18º C, enquanto Aruanã deve ter mínimas de 19º C.

Por fim, Porangatu e Araguapaz devem ser temperaturas mínimas de 20º C, enquanto Montes Claros pode chegar a 21º C.

