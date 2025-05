Você nunca mais vai querer outro banho depois dessa técnica infalível

Pré-hidratação com vapor: Antes de entrar no chuveiro, deixe o banheiro bem quente para abrir os poros e preparar a pele para receber os cuidados. Isso potencializa a absorção dos produtos e melhora a circulação.

Esfoliação natural: Use uma mistura caseira de ingredientes naturais, como açúcar mascavo e mel, para esfoliar a pele. Essa ação remove as células mortas e estimula a renovação celular, deixando o corpo pronto para absorver os nutrientes.

Banho nutritivo: Ao invés do tradicional sabonete, experimente usar óleos corporais naturais ou um gel de banho com ingredientes hidratantes e antioxidantes. O resultado? Uma pele muito mais hidratada, luminosa e com sensação de frescor prolongada.