Aparecem muitas lagartixas na sua casa? Descubra o que isso significa

Existe uma explicação para tantas delas surgirem em diversos cômodos ou cantinhos do seu lar

Magno Oliver - 17 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Criatório Júnior Cardoso)

No banheiro, na sala, na cozinha e até nos quartos, atire a primeira pedra quem nunca se deparou com lagartixas em casa.

Virou rotina comum em muitos lares brasileiros topar com uma lagartixa cruzando o teto da sala ou mesmo escondida atrás de um móvel da casa.

Assim, as lagartixas são répteis muito ágeis, calculistas, bastante silenciosos e muito habilidosos na caça. Elas surgem com frequência dentro das casas e muita gente não sabe o motivo para ter tantos animais espalhados pelos cantos.

Mas o que a presença de uma lagartixa em casa significa? Elas oferecem algum risco para a saúde humana? Por que muitas aparecem nas casas? Entenda o caso:

Biólogos e especialistas explicam que existem três fatores que explicam a presença de lagartixas nos lares em geral: temperatura, abrigo e alimentação.

Análises de migração de répteis dos institutos de pesquisa mostram que as lagartixas dependem de calor extremo para regularem a temperatura corporal. Assim, elas buscam ambientes mais protegidos de predadores e relativamente quentes para elas. Por isso a grande presença em frestas, telhados e paredes internas.

Já no período da noite é que elas saem para a caça, pois precisam se alimentar e gostam de se movimentar com mais liberdade atrás de pequenos insetos. Assim, elas preferem proximidade com fontes de luz artificial, como lâmpadas e luminárias, pois atraem presas como mariposas, aranhas, mosquitos e pequenas baratas.

As lagartixas atuam nos lares como uma espécie de defensoras e controladoras de pragas nos ambientes. Além também que os lares oferecem abrigo e alimentos que elas necessitam para sobreviver.

Por mais que causem um desconforto com a presença inesperada, elas são inofensivas ao convívio humano, não mordem, não transmitem doenças e também não são venenosas.

