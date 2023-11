Menino de 11 anos que comeu lagartixa segue internado com infecção e muitas dores

O menino de 11 anos que comeu uma lagartixa preparada pela madrasta foi internado novamente em Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a mãe, ele não consegue comer há dias por conta de dores estomacais.

Ao Portal 6, Raquel de Souza relatou que desde que a criança comeu o animal, ele passa mal todos os dias. “Tem dia que ele até consegue se levantar, parece estar bem, mas logo ele decai, como se o corpo não aguentasse”, apontou.

Contudo, a situação piorou ainda mais na terça-feira (21), quando o menino se queixou de diarreia e dor abdominal após três dias sem conseguir comer. Diante da gravidade da situação, o menino foi internado e liberado no período da noite.

A equipe médica solicitou uma série de exames, cujos resultados saíram na noite desta quarta-feira (22). “Ele ainda apresenta infecção, mas está mais controlada. Então, decidiram que ele precisa ficar em observação”, disse.

Atualmente internado, não há previsão de quando ele poderá voltar para casa. Além da saúde física, Raquel explicou que também se preocupa com a saúde mental do filho.

“Psicologicamente ele está muito deprimido porque o pai não está se importando com o que houve. Ele não está dando assistência emocional e nem financeira. Isso afeta tudo”, afirmou.

Relembre

No primeiro final de semana de novembro, Raquel de Souza levou o filho à emergência após ele relatar que comeu uma lagartixa preparada pela madrasta e a mãe desta.

Na ocasião, para convencer o garoto, as mulheres afirmaram que comiam lagartixas ocasionalmente. De acordo com a criança, a madrasta chegou a fritar o animal com tempero em uma frigideira antes de servir a ‘refeição’.