Bairros em Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água na próxima semana; veja quais

Serviços realizados pela Saneago devem afetar temporariamente o abastecimento de água

Beatriz Bueno - 18 de maio de 2025

Trabalhadores realizando serviços na Saneago. (Foto: Divulgação/Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), comunicou que bairros em Aparecida de Goiânia poderão ter o abastecimento de água afetado na próxima quarta-feira (21).

A causa da interrupção do serviço de água é a realização de manutenção programada para o remanejamento de uma Válvula Redutora de Pressão (VRP) na adutora de água tratada localizada na Av. Nossa Senhora de Fátima com Av. Princesa Isabel, no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Os serviços ocorrerão das 8h às 17h30, com previsão de retomada gradual do abastecimento após a conclusão dos trabalhos. Durante esse período, recomenda-se o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada.

O abastecimento poderá ser afetado nos seguintes bairros: Cardoso I e II, Buriti Sereno, Cidade Vera Cruz, Colinas de Homero, Garavelo Residencial Park, Jardim Helvécia, Jardim Itapuã, Morada dos Pássaros, Porto das Pedras, Setor Garavelo, Setor Pontal Sul e Solar Park.

