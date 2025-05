Gretchen cita Estatuto do Idoso para ameaçar rivais no Power Couple: ‘Já tenho 65 anos’

ADRIELLY SOUZA

Durante uma conversa no Power Couple no último sábado (17), Gretchen, 65, usou um argumento inusitado para se defender de possíveis ataques no jogo: o Estatuto do Idoso.

A cantora afirmou que está legalmente protegida contra qualquer tipo de violência psicológica por conta de sua idade, e avisou que não aceitará desrespeito de outros participantes. “Se vier me enfrentar aqui, vai enfrentar. Só lembra que meus cabelos brancos estão debaixo do meu megahair. Eu sou idosa”, declarou.

“Se falar alguma coisa, vai ter. Mas o Estatuto do Idoso é bem claro: não pode ter violência psicológica”, acrescentou ela, em tom de alerta.

A artista também ironizou o fato de, apesar da aparência jovial, já estar no grupo da terceira idade. “Eu tenho corpinho de jovem, mas já tenho 65 anos. Sou considerada idosa, ninguém lembra disso”, disse ela, adicionando que todas as atitudes estão sendo gravadas e que pretende se apoiar nisso caso sofra ataques mais intensos.

A fala da cantora acontece após uma D.R. acirrada no reality. Gretchen e o marido, Esdras de Souza, escaparam da eliminação, mas a volta dos rivais Talira Manñaes e Rafael Pessina causou desconforto. A cantora chegou a cogitar desistir do programa, mas agora diz estar pronta para jogar com mais firmeza. “Agora quem voltou foi a Gretchen antiga. A Gretchen de antigamente!”, anunciou ela.

No início do programa, a postura da artista era mais conciliadora. Ela evitava confrontos diretos e dizia que sua idade não permitia se envolver em confusões. “A gente procura se dar bem com todo mundo, até porque nós somos seniores, não estamos mais na idade de embate, grito, briga”, afirmou em uma das primeiras votações. “Psicologicamente, nem podemos. Se ficarmos muito nervosos, podemos passar mal.”

Nas redes sociais, o público comentou o momento com bom humor. “Ela entregando militância e entretenimento na mesma fala. Eu amo”, escreveu @douglasnery.

Já @biamonteiro_ brincou: “O Estatuto do Idoso nunca foi tão bem representado na TV aberta”. E @henriquelima27 completou: “Gretchen é um patrimônio nacional”