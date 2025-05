Moradores de Anápolis relatam ataques de macacos no Central Parque e cobram ação da Prefeitura

Último ataque ocorreu neste domingo (18)

Thiago Alonso - 18 de maio de 2025

Ataque ocorreu no Central Parque Senador Onofre Quinan. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mesmo após a Prefeitura de Anápolis retirar parte dos macacos do Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góis, vários frequentadores continuam relatando casos de ataques por parte dos animais.

Um dos relatos ocorreu neste domingo (18), e foi postado por Antonio Marçal Goiás (@marcalgoias), que divulgou um vídeo nas redes sociais, onde ele mostra uma vítima.

O registro somou mais de 12,7 mil visualizações em pouco mais de 02h desde que foi postado, deixando seguidores do produtor de conteúdo indignados com a situação no Central Parque Senador Onofre Quinan.

No vídeo, Marçal, indignado, mostra um homem com a perna sangrando, após ser mordido por um macaco durante um momento de confusão.

“Gente, tá vendo? Rasgou a perna do rapaz. Ele [macaco] pegou por trás. Foi o mais nervoso deles, o líder, o mais agressivo”, disse.

Enquanto mostra o ferimento, o blogueiro aproveitou a situação para denunciar a falta de cuidado com os bichos que, segundo ele, ficam com fome e atacam as pessoas que tentam alimentá-los.

“Eu espero que a Prefeitura, [Secretaria de] Meio Ambiente, arrume um jeito e tire eles daqui, solte eles no lugar certo. Aqui estão só machucando e atacando as pessoas, isso aqui não pode passar”, denunciou.

No registro, Marçal chega a relembrar quando as autoridades locais isolaram o local temporariamente, mas a medida não parece ter se resolvido por completo o problema.

“Os bombeiros insolam, mas o que adianta insolar para o ser humano? Quem não conhece passa ali, né? Espero que a Prefeitura tire esses bichos daqui e leva para outro lugar”, finalizou.

Nos comentários da publicação, seguidores acompanharam o ocorrido, que tem sido constantes no Central Parque Senador Onofre Quinan.

“Eles [macacos] já pegaram gente”, comentou um internauta.

“Eles só estão com fome. Apenas isto. Faz um vídeo pedindo à prefeitura para plantar árvores frutíferas. Levar comida para eles”, solicitou outro.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Prefeitura de Anápolis, a fim de entender a situação. Contudo, não obtivemos retorno. O espaço segue em aberto.

PROBLEMÃO | Mesmo após a Prefeitura de Anápolis retirar parte dos macacos do Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góis, vários frequentadores continuam relatando casos de ataques por parte dos animais.

Um dos relatos ocorreu neste domingo (18), e foi postado… pic.twitter.com/xWkyOp6VL2 — Portal 6 (@portal6noticias) May 18, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!