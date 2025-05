Onde assistir Flamengo x Botafogo-PB pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21)

Rubro-Negro vem com vantagem após vitória por 1 a 0 no jogo de ida

Augusto Araújo - 19 de maio de 2025

Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam pela Copa do Brasil. (Foto: Captura/Instagram)

Tentando se estabilizar em um momento de má fase, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (21) para enfrentar o Botafogo-PB pela Copa do Brasil.

O jogo é válido pela partida de volta da 3ª rodada da competição. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, graças a um gol salvador do garoto Joshua, de apenas 17 anos.

Agora, o Mengão precisa apenas de um empate para avançar no torneio. Dessa forma, poderá contar com apoio da torcida para conseguir a classificação.

Isso porque a partida será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar a partir das 21h30.

Novo tropeço

Contudo, pelo Brasileirão, o Flamengo vem de um momento oscilante. Na última rodada, empatou com o Botafogo (o do Rio de Janeiro mesmo) por 0 a 0.

Assim, o time se manteve na vice-liderança, com 18 pontos em nove jogos. Contudo, viu o Palmeiras abrir quatro pontos de vantagem, após vencer o Bragantino de virada, por 2 a 1.

Dessa forma, a esperança do time é de ter uma classificação segura na Copa do Brasil, para reaquecer os ânimos e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

Duro desafio

Já o Botafogo-PB não tem situação fácil pela frente. Pela Série C, ocupa o 14º lugar, com apenas seis pontos em seis jogos.

O mais recente foi conquistado em um empate por 1 a 1 contra o Maringá. O time paraibano saiu na frente com Rodrigo Alves, aos 26 minutos da primeira etapa.

Contudo, a equipe paranaense se recuperou no segundo tempo. Fernando, que havia entrado aos 29 minutos, balançou as redes apenas três minutos depois e decretou a igualdade no placar.

Por outro lado, na Copa do Brasil, se o Botafogo vencer por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Assim, para avançar direto, terá de superar o Flamengo por dois gols de diferença ou mais.

Onde assistir Flamengo x Botafogo-PB pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21)

A plataforma de streaming Prime Video fará a transmissão exclusiva do confronto.

