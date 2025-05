Abertas inscrições de novo concurso para qualquer curso superior e salário de R$ 22 mil

Certame é destinado para cargo de terceiro-secretário e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Ilustração/Prefeitura de PG)

Estão abertas as inscrições para o novo Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), considerado um dos mais dificéis e concorridos do país, com diferentes oportunidades e salários inicial de R$ 22.558,56 mil.

Realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), academia diplomática brasileira subordinada ao Ministérios das Relações Exteriores em Brasília (DF), o certame é destinado para o cargo de terceiro-secretário, que é o início da carreira de diplomacia.

Para participar, é necessário fazer a candidaturas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo concurso. O prazo vai até às 18h do dia 4 de junho e o valor da taxa é de R$ 229.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.

As provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal (DF). A primeira fase, composta por questões objetivas, está prevista para o dia 20 de julho. Já a segunda, que contará com provas escritas, acontece nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Vale destacar que o cargo de diplomatas são servidores públicos concursados que representam o Estado brasileiros e os cidadãos no exterior.

