Vídeo mostra homem sendo agredido e expulso da Rodoviária de Anápolis

Imagens mostram um funcionário, uniformizado, chutando e empurrando a vítima

Davi Galvão - 20 de maio de 2025

Registro da agressão na Rodoviária foi filmado por populares. (Foto: Reprodução)

A reportagem do Portal 6 teve acesso a um vídeo mostrando uma cena de violência e agressão no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. O episódio teria ocorrido durante o período noturno.

Nas imagens, é possível ver um homem, uniformizado, gesticulando agressivamente e gritando com outro homem, em aparente situação de rua.

Mesmo com a vítima deitada no chão e apoiada nas cadeiras, sem oferecer qualquer resistência, o agressor lhe desfere um chute contra a perna e, sem seguida, na altura do peito.

Enquanto a vítima cambaleia, tentando se distanciar, ainda é alvo de mais chutes e ordens para que vá embora.

Por fim, quando está quase conseguindo se levantar, ainda sofre mais um empurrão e volta a cair. A filmagem se encerra logo em seguida.

A reportagem buscou contato com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) para compreender melhor a situação e se o homem que aparece nas imagens compõe o quadro de seguranças do local. Porém, não houve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

