Caminhão do Sedex colide com ônibus da Prefeitura de Goiânia na GO-080

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar área e ajudar na investigação do ocorrido

Augusto Araújo - 21 de maio de 2025

Caminhão do Sedex se chocou com ônibus da Prefeitura de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um caminhão dos Correios bateu na traseira de um ônibus da Rede Municipal de Transportes Coletivos (RMTC) de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (21).

O caso ocorreu na GO-080, em trecho entre os municípios de Nerópolis e a capital.

Conforme vídeo recebido pelo Portal 6 é possível perceber que o caminhão do Sedex se chocou pela parte frontal direita com a traseira esquerda do transporte coletivo.

No local, também há a presença de equipes da Polícia Militar (PM) que foram acionadas para isolar a área e ajudar na investigação do ocorrido.

Ainda não houve confirmação se o acidente gerou feridos, nem informações sobre o que pode ter ocasionado a colisão.

Mais atualizações a qualquer momento.

