Mulher se segura na parte externa da janela em Goiânia após homem invadir apartamento

Ele foi encontrado nas redondezas e preso por policiais

Thiago Alonso - 21 de maio de 2025

Idosa se pendurou no parapeito do prédio. (Foto: Reprodução)

Moradores de um prédio no Setor Central de Goiânia acionaram a Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (20), após avistarem uma vizinha, de 67 anos, se pendurando no parapeito do edifício.

Chegando ao endereço, os militares precisaram arrombar a porta da casa da idosa, uma vez que o local estava trancado.

Já no interior da residência, os policiais encontraram a vítima do lado de fora da janela, se pendurando com muita dificuldade no parapeito, sendo necessário resgatá-la.

Em segurança, a idosa foi questionada sobre o motivo de estar lá, momento em que contou aos policiais que estava se escondendo de um suposto assaltante, que teria invadido a casa dela.

Segundo a vítima, o homem teria exigido que ela desse dinheiro, a ameaçando de agressão caso reagisse. Diante da ameaça, ela decidiu se esconder com medo de que algo acontecesse.

Com ajuda da moradora, os PMs iniciaram patrulhamentos na região a fim de localizar o suposto autor, com base nas características repassadas por ela.

Ele foi localizado ainda nas proximidades, sendo autuado pelo crime de roubo. O homem então foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi dada a voz de prisão em flagrante contra ele.

Agora, um inquérito deve ser aberto pelas autoridades competentes, de modo que seja possível analisar a dinâmica do ocorrido.

